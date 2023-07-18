رئيس جامعة كفر الشيخ: نزرع الطحالب لاستخدامها كأعلاف غير تقليدية للأسماك

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، المشروع البحثي "إنتاج الكتلة الحيوية للطحالب لاستخدامها كأعلاف غير تقليدية للأسماك، ومعالجة الماء الملوث بالمواد الكيماوية واصطياد ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الديزل الحيوي والأوميجا-3" بكلية الزراعة.

رافق رئيس جامعة كفر الشيخ خلال الجولة، الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور السيد بلال، الباحث الرئيسي للمشروع.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بمخرجات المشروع البحثي والتي تتمثل في نظم استزراع الطحالب، وما تم من استخدام الكتلة الحيوية من الطحالب في مجالات مختلفة منها كأعلاف غير تقليدية للأسماك ومنها كمكملات غذائية للإنسان ومعالجة الملوثات الكيميائية للمياه وإنتاج الديزل الحيوي ومركبات أوميجا3, وعمل وتطوير وحدة استزراع سمكي ذكي مكثف بنظام تدوير المياه.

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود بهجت، مدير مركز التعاون الإقليمي، على ما قدموه من دعم لتمويل المشروع، مشيراً إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير مخرجات المشروع بالشراكة مع مركز التعاون الإقليمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحصول على مشروعات بحثية من الجهات الممولة، وأكد على دور البحث العلمي والجامعة في حل المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع بطريقة مستدامة مما ينعكس على النشر الدولي والتصنيفات الدولية للجامعة.

كما أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دور المشروعات البحثية في حل المشكلات البيئية المختلفة المحدثة للتغيرات المناخية وكيفية تحويلها لعائد اقتصادي مستدام متطابق مع الأهداف الأممية لتكون الجامعة من الجامعات صديقة للبيئة.

كما أوضح الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، دور أعضاء هيئة التدريس في الكلية في الحصول على المشروعات البحثية والنشر الدولي لإدراج الكلية في أرقى التصنيفات الدولية، وكيفية مساهمة الكلية في التغلب على المشكلات البيئية وكيفية التحول والتحضر للأخضر للربط بين الإقتصاد الأخضر والأزرق.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد بلال، الباحث الرئيسي للمشروع، عن امتنانه وشكره لهذه الزيارة، ومدى تحفيزها للفريق البحثي، لتحقيق مخرجات المشروع البحثي، وكيفية تطوير مخرجات المشروع البحثي بطريقة مستدامة والعمل الجاد والإخلاص في العمل لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة ورؤية مصر 2030.



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