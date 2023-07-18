رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد التنسيقية للتعريف بمبادرة التماسك الأسرى

الغربية مصطفى عادل

استقبل اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالمبادرة المجتمعية "التماسك الأسري"، وضم وفد التنسيقية النائبة رشا كليب والنائبة دعاء عريبي أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ

وعبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبى، ومحمد الدوي.

صرح الدكتور محمود ذكي أن جامعة طنطا تحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق جودة الحياة وتنمية الوعي القومي لدى الشباب وطلاب الجامعات، ودعم البنية الفكرية والسلوكية لدى فئات المجتمع خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الرقمي وانتشار وسائل التواصل المجتمعي بما يحمله من مخاطر انتشار المفاهيم الخاطئة والتي تتطلب مقابلتها بسياسات واليات تصحيحية، ومشيدا بالجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والتواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال اللقاء اوضح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن استراتيجية التنسيقية ليست بمعزل عن القضايا المجتمعية وأن التنسيقية تتبني العديد من المبادرات التى تهتم بالأسرة والتنشئة السليمة