اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: يوم القرار والاختيار للشعب

الخميس، 29 يونيو 2023 03:14 م
الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: يوم القرار والاختيار للشعب الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.
 
 
وجاء نص البرقية التى أرسلها رئيس الطائفة الإنجيلية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذي قرر فيه الشعب المصري العظيم الاختيار، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، للتأكيد على أن تكاتف المصريين هو حجر الأساس في تجاوز أي تحديات تواجه بناء وتقدم بلادنا الغالية، مصر المحبة السلام، وكل عام  وسيادتكم بخير".
 
وفى سياق متصل، تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

 

وذكر بيان الكنيسة "وإننا، بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات.

 

نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار.


الطائفه الانجيليه

ثوره 30 يونيو

الرئيس السيسى

10 سنوات على ثورة يونيو



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