جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا والثانى أفريقيا فى الهندسة البيئية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تحقيق الجامعة إنجازا جديدا، حيث ظهرت جامعة طنطا في المرتبة 11 محلياً، و ال 2657 على مستوى العالم ضمن 14131 جامعة وفقاً لتصنيف EduRank2023، كما حصلت على المركز 52 ضمن 1104 جامعة على مستوى أفريقيا، وجاءت ضمن أفضل 50٪ فى 36 موضوعا بحثيا مختلفا.

وأضاف رئيس الجامعة أنه وفقاً لبيانات التصنيف الجامعة تحتل المركز الأول على المستوى المحلي، والمرتبة الثانية أفريقيا في الهندسة البيئية، كما تحتل المركز الأول محليا، والمرتبة الثانية أفريقيا في مجال الهندسة الجيوتقنية، والمركز الأول في الفيزياء التطبيقية /الهندسية على المستوى المحلي وأفريقيا، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والخامس أفريقيا في مجال هندسة الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية في مصر والثالثة في أفريقيا في مجال الهندسة الإنشائية.

كما حققت الجامعة مكانة متميزة في العديد من التخصصات الفرعية في مجال الطب، حيث حققت في مجال الأسنان، المركز 6 محليا ، و 10 افريقيا، و346 عالميا، وفى مجال تقويم الأسنان حققت الجامعة المركز 5 محليا، و7 افريقيا، و 353 عالميا، وفى مجال جراحة الأعصاب، جاءت الجامعة في المركز 6 محليا، و7 أفريقيًا، و 444 عالميا، وفى مجال طب العيون حققت الجامعة المركز 6 محليا ، و7 أفريقيا 466 عالميا، وفى مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ظهرت الجامعة في المركز 6 محلياً، و 8 أفريقيا، و 477 عالمياً، وفى علم السموم، حققت الجامعة المركز 8 محليا ،و 33 أفريقيا، و 605 عالميا، وفى مجال الفارماكولوجيا، حققت الجامعة المركز 11 محليا، و 17 أفريقيًا، و640 عالميا، أما مجال التغذية وعلم الأغذية، فجاءت الجامعة في المركز 8 محليا،و 28 أفريقيا، و 716 عالمياً.

أوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تحسين موقع ومكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، من خلال تطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتشجيع علماء وباحثي الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في التصنيفات الدولية للجامعات.