تعرف على الإرشادات الخاصة باختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

وضعت كلية التربية الرياضية جامعة طنطا عدة إرشادات للطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بالكلية تضمنت:

- التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالنسيق

- الحضور لمقر الكلية فى التاريخ المحدد للطالب من خلال الموقع الالكتروني

- التواجد فى مقر الكلية بمجمع الكليات بسبرباي فى الساعة الـ 7,45ص

- آخر موعد لدخول الكلية للطلاب المتأخرين لتأدية الاختبارات الساعة الـ 9ص

- يؤدي الطالب الاختبارات على يومين

- حضور الطالب بالزي الرياضي الكامل فى اليوم الثاني

- يتم دفع المصاريف المقررة لإجراء الاختبارات باستخدام كارت الفيزا بقيمة 650جنيه

- على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي ورقم جلوس الثانوية العامة و3صور شخصية حديثة

- إحضار شهادات التفوق الرياضي للطالب إن وجدت تكون موثقة ومعتمدة من الجهة الصادرة منها

وأوضحت الكلية أنه يمكن للطالب تأجيل موعد الاختبارات الخاصة به فيما لا يتعدي آخر يوم للاختبارات وفقا لما هو محدد من مكتب التنسيق على أن يكون ذلك عن طريق كنترول القدرات بالكلية.