توزيع حلوى بمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية احتفالا بالعام الهجرى.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية أجواء احتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية بالعام الهجري الجديد، حيث تم توزيع الحلوي علي المصلين خلال الاحتفالية، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وشارك فى الاحتفالية الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بالإسكندرية، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، والشيخ أحمد درويش إمام مسجد أبوالعباس، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ،بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عباس العيسوي.

كما ألقى الشيخ هاشم الفقي خطبة بالإنابة عن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والاحتفال بالعام.

وهنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية وأهالي محافظة الإسكندرية وجميع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.