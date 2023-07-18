تعرف على أعراض الإصابة بحمى الضنك ومراحلها المختلفة

كتبت إيناس البنا

تعد حمى الضنك، وهى مرض فيروسى ينقله البعوض، مصدر قلق كبير للصحة العامة فى أجزاء كثيرة من العالم، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة، ومن الضرورى أن نكون على دراية بعلامات التحذير والمراحل المختلفة للمرض من أجل الكشف المبكر والرعاية الطبية العاجلة.

وتظهر العلامات التحذيرية لحمى الضنك عادةً فى غضون أربعة إلى عشرة أيام بعد لدغة بعوضة مصابة، وفقا لموقع healthline، وقد تختلف الأعراض حسب مرحلة المرض، وفيما يلى المراحل الرئيسية وعلامات التحذير المرتبطة بها..

1. مرحلة الحمى

تتميز هذه المرحلة الأولية بارتفاع درجة الحرارة، وغالبًا ما يصاحبها صداع شديد وآلام فى المفاصل والعضلات وطفح جلدى، قد تشمل الأعراض الأخرى التعب والغثيان والقىء والنزيف الخفيف، مثل نزيف الأنف أو نزيف اللثة، ومن الضرورى مراقبة درجة حرارة الجسم بانتظام وطلب المشورة الطبية إذا ساءت الأعراض.

2. المرحلة الحرجة

فى بعض الحالات تتطور حمى الضنك إلى مرحلة حرجة تُعرف باسم حمى الضنك الشديدة أو حمى الضنك النزفية (DHF)، وقد تشمل العلامات التحذيرية خلال هذه المرحلة ألمًا شديدًا في البطن والقيء المستمر، وتنفسًا سريعًا، ونزيفًا فى اللثة، ودمًا فى البول، وإرهاقًا، من الضرورى السعى للحصول على رعاية طبية فورية حال حدوث أي من هذه العلامات التحذيرية، لأن حمى الضنك الشديدة يمكن أن تهدد الحياة.

3. مرحلة التعافى

بعد المرحلة الحرجة يدخل المرضى عادةً في مرحلة التعافي، خلال هذه المرحلة تنحسر الحمى وتتحسن الحالة العامة، ومع ذلك قد يستمر التعب والضعف لبعض الوقت، الراحة الكافية، والترطيب، واتباع النصائح الطبية مهمة للشفاء التام.

للوقاية من حمى الضنك، من الضروري القضاء على مواقع تكاثر البعوض عن طريق إزالة المياه الراكدة، واستخدام طارد البعوض، وارتداء الملابس الواقية، يجب أن تعمل المجتمعات والسلطات الصحية معًا لتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة ناقلات الأمراض وزيادة الوعي حول الوقاية من حمى الضنك.