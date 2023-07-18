تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين خلال مشاجرة فى الواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات إطلاق أحد الأشخاص، أعيرة نارية، مما أسفر إصابة شخصين خلال مشاجرة، في الواحات، بسبب خلافات على قطعة أرض، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إطلاق أعيرة نارية في الواحات البحرية، بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات متعلقة بقطعة أرض، حيث أطلق أحدهم أعيرة نارية أصابت شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.