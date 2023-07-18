اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الدورة الرابعة والستين للمقبلين على الزواج

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:08 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الدورة الرابعة والستين للمقبلين على الزواج جانب من الفعالية
كتب: محمد الأحمدى

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اختتم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الدورة الرابعة والستين للمقبلين على الزواج،  بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبرى القبة.

وفى كلمته، أشار صاحب الغبطة إلى أهمية إعداد المقبلين للزواج بالنسبة للكنيسة، مؤكدًا أن الزواج هو عطية إلهية صالحة، كما أن الأسرة هى التعبير الأول عن طبيعة الانسان الاجتماعية.

وشدد الأب البطريرك على استحالة نجاح عهد الزواج، بدون نعمة الله، موجهًا بعض التوصيات الختامية للمقبلين على الزواج. تضمن اللقاء أيضًا مناقشات عدة بين بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمشاركين في الدورة.  

وفى سياق متصل، يبدأ الأقباط الكاثوليك صوم العذراء مريم فى الأول من أغسطس المقبل، حيث قال الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صوم السيدة مريم العذراء بدأ الأول من أغسطس، موضحا أن أول قداس يكون قداسا عاديا وألحان عادية وصوم اعتيادى. 

وأوضح أن قداسات صوم السيدة مريم العذراء يكون فيها نهضة روحية وترانيم وعظة وألحان، بالإضافة إلى صلاة التذبحة أو التمجيد لمريم العذراء. 

وأشار إلى أن صوم الأقباط الكاثوليك صوم مثل باقى الصيام بعيدًا عن اللحوم وعن البيض ولكن السمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء. 


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

بطريرك الاقباط الكاثوليك

الانبا ابراهيم اسحاق



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