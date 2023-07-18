اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير بيان سلامة العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:11 م
النيابة تطلب تقرير بيان سلامة العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار عقار حدائق القبة المنهار
كتب كريم صبحى

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أمرت جهات التحقيق لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة، بسرعة إرسال تقرير عن سلامة العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار لبيان مدى وجوب اخلائها من السكان من عدمه للحفاظ على الأرواح ، كما تستمع النيابة لمجرى التحريات عن الواقعة لبيان ملابساتها. 
 
وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة حيث تلقت النيابة العامة، إخطارًا بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
 
وقد استهلتها بتشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر تحت أنقاضه، وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة.

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