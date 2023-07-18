اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:06 م
أكرم القصاص
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"النقد الدولي" يقدم 956 مليون دولار مساعدات لكينيا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:00 م
"النقد الدولي" يقدم 956 مليون دولار مساعدات لكينيا صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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صادق صندوق النقد الدولي على شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 415 مليون دولار لكينيا، وتوصل إلى اتفاق للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 551 مليون دولار.


وتأتي هذه الشريحة في إطار المراجعة الخامسة للالتزامات التي تعهدت بها كينيا في إطار برنامج المساعدات الخاص بها الذي يصل إجماليه إلى نحو ملياري دولار.


كما وافق مجلس إدارة الصندوق على تمديد فترة تطبيق البرنامج لمدة عشرة أشهر "من أجل إتاحة الوقت الكافي للسلطات لوضع برنامج الإصلاح الخاص بها".
وفي الوقت نفسه، صادق الصندوق على مبلغ إضافي قدره 551 مليون دولار في إطار صندوق الاستدامة والقدرة على الصمود على مدى 20 شهرا.


ويمول صندوق الاستدامة والقدرة على الصمود تنفيذ التدابير التي تهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف مع التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري في الدول الفقيرة والناشئة.


وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات المخطط لها في إطار صندوق الاستدامة من المقرر أن تساهم في "تعزيز الجهود لدمج مخاطر المناخ وإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية".


تجدر الإشارة إلى أن كينيا تواجه واحدة من أسوأ حالات الجفاف في العقود الأخيرة، كما يواجه اقتصادها صعوبات تفاقمت بسبب السياق الاقتصادي العالمي؛ مما أدى إلى تجاوز التضخم 7.5% في عامي 2022 و2023.


صندوق النقد الدولى

كينيا

مساعدات

الاقتصاد الكيني



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