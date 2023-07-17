تنفيذ إزالة 76 حالة تعدٍ على مساحة 108 آلاف و178 مترا و4 قراريط بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 18 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز فوه على مساحة 1052 مترا، وقيراط و4 أسهم بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 76 حالة تعد على مساحة 108 آلاف و178 مترا، و4 قراريط و13 سهما، مؤكداً أن الحملة مستمرة لـ 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وعدد من قيادات مديرية الأمن، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القرى ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بفوه.



ازالة التعديات بكفر الشيخ



ازالة التعديات على اراضي زراعية