الكهرباء: نتوقع تجاوز الأحمال الـ35 ألف ميجا وات خلال شهر أغسطس

قال مصدر بالكهرباء، إنه من المتوقع أن يسجل أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء فى أغسطس المقبل 35 ألف ميجا وات، لافتا إلى أن الوزارة وشركاتها مستعدة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وتابع المصدر أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات و تواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية للتدخل السريع والفورى فى حالة حدوث أى أعطال أو حالات طوارئ.

وأكد المصدر أن المردود الايجابى يستمر للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

وتابع المصدر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.