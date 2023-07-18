العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى أويش الحجر بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

عثر أهالى قرية اويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، على شخص مجهول الهوية متوفى على شاطئ النيل بطريق أويش الحجر _المنصورة، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثمان شخص متوفى على شاطئ النيل بالقرب من قرية أويش الحجر دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، ويرتدي ملابس متسخة، ولا يوجد معه أوراق تحقيق شخصية، وبالمعاينة الظاهرية تبين عدم وجود أي إصابات بجسده، وكشفت التحريات الأولية أنه متسول.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتكثف قوات الأمن بالتعاون مع مباحث مركز شرطة المنصورة، من جهودها للكشف عن هوية المتوفى، وبيان أسباب وملابسات وفاته.