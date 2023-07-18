اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:40 م
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الصومال يعلن شراء أسلحة مضادة للطائرات ومدافع الهاون والطائرات المروحية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:14 م
الصومال يعلن شراء أسلحة مضادة للطائرات ومدافع الهاون والطائرات المروحية الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم، شراء الحكومة الفيدرالية أسلحة مضادة للطائرات ومدافع الهاون والطائرات المروحية.

وأوضح معلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أنه عندما جددت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على البلاد، تم التخفيف من الشروط والسماح للحكومة بشراء بعض الأسلحة.

وقال مستشار الأمن: "تمكنا العام الماضي من شراء بعض الأسلحة الثقيلة التي لم تكن مسموحة بها من قبل ما أفاد الحكومة الصومالية في حربها على الإرهاب"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية تعمل على سبل زيادة عدد ونوعية مختلف أقسام القوات المسلحة الصومالية، بحيث تتمكن من حماية حدودها البرية والبحرية.

 


الصومال

مدافع الهاون

الطائرات المروحية

الارهاب



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