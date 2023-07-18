السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "م.ف.م" عامل و "م.خ.ح بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة "توك توك" من المجنى عليه "ر.ز.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح، كما عاقبت المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تعاطى المخدرات بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز طلب منه المتهمين توصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاما بتهديده بسلاح أبيض مطواة واستوليا منه على التوك توك وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.