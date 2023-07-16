السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للشخص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات سابقة بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.