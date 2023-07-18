الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالعملة بالسوق السوداء بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم، بحوزتهم (مــبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية") وبمناقشتهم أقر إثنين منهم بإتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول) بنظام "المقاصة"، على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لإستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى إستيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع، وذلك بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بالجيزة) "تم ضبطه"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.