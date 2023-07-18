اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:49 م
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الداخلية تضبط تاجرى عملة فى السوق السوداء

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:22 م
الداخلية تضبط تاجرى عملة فى السوق السوداء أموال - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلال أحدهما سيارة والثانى دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المشار إليها بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وزارة الداخلية

امن القاهرة

الاتجار في العملة



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