الداخلية تضبط تاجرى عملة فى السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلال أحدهما سيارة والثانى دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المشار إليها بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أموال - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
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