اليوم السابع
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الجنايات تقضى ببراءة متهم باحتجاز شخص حتى الوفاة فى العجوزة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:12 م
الجنايات تقضى ببراءة متهم باحتجاز شخص حتى الوفاة فى العجوزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت الدائرة العاشرة جنايات العجوزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف وعضوية المستشارين محمد حامد و حسين فخري في القضية رقم 13912 لسنة 2016 جنايات العجوزة والمقيدة برقم كلي 2315 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة، ببراءة المتهم محمد حسن عبده محمد.

ومن جانبه، أكد ميشيل حليم محامى المتهم محمد حسن في جلسة إعادة الإجراءات أمام هيئة المحكمة بأنه دفع بخلوا الأوراق من وجود الرقم القومى للمتهم والذى هو مناط التمييز بين المتهم وغيره، وطلب تحريات المباحث الجنائية للوقوف على المتهم الحقيقى .


جنايات الجيزة

امن الجيزة

الأحوال المدنية

جرائم القتل



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