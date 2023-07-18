الاستماع لشهود عيان وفحص الكاميرات لكشف قاتل سائق توك توك ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك مقتولا، بأحد شوارع بولاق الدكرور، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

وناظر رجال المباحث جثة المجني عليه لبيان الإصابات التي لحقت به، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سائق توك توك، تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله في الشارع.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.