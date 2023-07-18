اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يتخذ إجراءات منع نقص المضادات الحيوية فى فصل الشتاء

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:34 م
الاتحاد الأوروبى يتخذ إجراءات منع نقص المضادات الحيوية فى فصل الشتاء مضاد حيوى
كتبت: هناء أبو العز

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  أصدرت المفوضية الأوروبية ووكالات الأدوية الخاصة ووكالة الأدوية الأوروبية "إيما" توصيات لاتخاذ إجراءات لتجنب النقص في المضادات الحيوية الرئيسية المستخدمة لعلاج التهابات الجهاز التنفسي للمرضى الأوروبيين في فصل الشتاء المقبل. 
 
وذكرت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة- أن هذه التوصيات التي صاغتها مجموعة التوجيه التنفيذي المعنية بنقص المنتجات الطبية وسلامتها (MSSG)، تكمل عملية تطوير قائمة الاتحاد الأوروبي للأدوية المهمة.. وبالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستتخذ المفوضية إجراءات المتابعة التشغيلية، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، المشتريات المشتركة المحتملة.
 
وأضاف البيان أن التوصيات لضمان إمدادات كافية لمرضى الاتحاد الأوروبي تقضي بأن البيانات التي تم جمعها، إذا كان الطلب في فصل الشتاء القادم مشابهًا لمتوسط مستوى الاستهلاك في السنوات السابقة، تشير إلى أن إمداد الاتحاد الأوروبي بالتركيبات الفموية للمضادات الحيوية الرئيسية للعدوى التنفسية سوف يتناسب مع الطلب في موسم الشتاء القادم.. في حين ستواصل "إيما" والهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا" العمل مع حاملي تصاريح التسويق لتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الإمداد ببعض المضادات الحيوية عن طريق الوريد.
 
وللاستعداد بشكل أفضل لموسم الشتاء، وافقت المجموعة التوجيهية التنفيذية التابعة لـ "إيما" والمعنية بالنقص في المنتجات الطبية وسلامتها على التوصيات لاتخاذ إجراءات استباقية؛ من بين ذلك، استمرار التواصل مع حاملي تصاريح التسويق لتكثيف التدابير لزيادة إنتاج المضادات الحيوية الرئيسية لتجنب النقص في فصلي الخريف والشتاء القادمين، مع ضرورة أن يمنح العمل المبكر قبل فصل الخريف والشتاء المصنعين وقتًا كافيًا للتأكد من أن لديهم قدرة تصنيعية كافية لتلبية المتطلبات.. بحسب البيان.
 
 

الاتحاد الأوروبى

الشتاء

المضاد الحيوى

نقص الادوية



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