استطلاع: 51% من البريطانيين يريدون العودة للاتحاد الأوروبى

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد للراي نشرته صحيفة الاندبندنت ان غالبية البريطانيين سيعطون صوتهم للانضمام للاتحاد الأوروبي مجددا.

أظهر استطلاع أجرته YouGov، وشمل 2151 بالغًا الأسبوع الماضي، أن 51% من البريطانيين سيصوتون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن 32% فقط سيلتزمون بقرار 2016 بمغادرة الكتلة.

قال ما يقرب من الثلثين 63% من شملهم الاستطلاع إنهم يعتبرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فاشل أكثر منه نجاحًا ، في حين قال 12% فقط إنهم يرون أنه نجاح و 18% ليس نجاحًا أو فشلًا.

وقالت يوجوف إن حوالي 70% قالوا إنهم يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ.

يأتي ذلك بعد أن أعلن زعيم حزب البريكست السابق نايجل فاراج ، الذي كان شخصية بارزة في حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي ، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فاشل حيث قال خلال مقابلة: المملكة المتحدة لم تستفد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا" ، مدعيًا أن سياسة الحكومة منعت الشركات من الاستثمار في المملكة المتحدة.

عندما عرض على فاراج أن الاستطلاعات تظهر أن عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يندمون الآن على القرار ، أجاب: "لا أعتقد ذلك للحظة".

في الوقت الحالي، قال 57 % من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع إن البلاد كانت مخطئة في التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وقال الاستطلاع إن هذا هو أعلى رقم سجلته يوجوف حتى الآن.

وبالمقارنة، يعتقد واحد من كل ثلاثة أنه كان القرار الصائب، ويقول واحد من كل خمسة ناخبين دعموا المغادرة إنه كان قرار خاطئ.