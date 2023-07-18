اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:28 ص
أكرم القصاص
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الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:00 ص
الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي وزير الخارجية الإماراتى
ا ش ا

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
وأكد بن زايد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - وقوف دولة الإمارات إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها الشقيق، وحرصها على تعزيز الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.
 
ومن جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في عدة مجالات.

تونس

الامارات

نبيل عمار

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان



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