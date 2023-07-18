الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد بن زايد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - وقوف دولة الإمارات إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها الشقيق، وحرصها على تعزيز الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.

ومن جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في عدة مجالات.