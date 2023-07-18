إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل علي أسيوط الغربي بالقرب من صينية مطار أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من صينية مطار أسيوط ووجود مصابين.

وبالإنتقال والإسعاف ، وقوة من وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط تبين صحة البلاغ وتبين تصادم سيارتين إحداهما أتوبيس والاخري نقل ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الايمان العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.