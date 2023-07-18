اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:18 م
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إصابة شخصين فى مشاجرة بالفيوم

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:52 ص
إصابة شخصين فى مشاجرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب شخصان في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق





 


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