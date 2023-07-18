إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21 جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، حيث تم تنفيذ 7 حالات تعد على مساحة 1319 متر بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالة فى المهد لقرية الشغب (القضا) بمساحة 764 متر مربع، وعدد 4 حالة فى قرية الكيمان (طفنيس -سطيح ) بمساحة 555 متر مربع، بإجمالى عدد الحالات 7 حالات على مساحة 1319 متر، حيث كانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 1 حالة فى المهد لقرية كومير بمساحة 175 م2، وعدد 2 حالة فى قرية الحلة بمساحة 350 م2، حيث إن التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة.