إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً .

وشددت بلبع على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة الاجازات الرسمية للتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 14 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 1324 متر وذلك ضمن الموجة 21 للإزالات بالبحيرة

وتضمنت القرارات إزالة مبانى و أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.