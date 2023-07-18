إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 525 مترا فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 1 حالة فى المهد لقرية كومير بمساحة 175 م2، وعدد 2 حالة فى قرية الحلة بمساحة 350 م2، حيث إن التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 6 حالات إزالة فى المهد، على مساحة 1275 مترا، حيث إن الحالة الأولى بقرية الرياينة ساحل البحر، وتمت إزالة قواعد خرسانية مسلحة على مساحة 400م، والحالة الثانية بقرية الرزيقات بحرى حوض داير الناحية إصلاح زراعي وكانت بناء من الطوب اللبن على أرض زراعية على مساحة 175م، والحالة الثالثة بقرية السلام جسر الحجر وتم ردم حفر قواعد خرسانية على مساحة 175م ، والحالة الرابعة بأرمنت الوابورات وتم إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 175م ، والحالة الحالة الخامسة بأرمنت الوابورات بحوض السبيخة عبارة عن ردم حفر قواعد خرسانية على مساحة 175م، والحالة السادسة بارمنت الحيط وتم إزالة أعمدة خرسانية مسلحة داخل الحيز العمراني بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 175م.