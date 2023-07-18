

وأضاف سيرهي -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن روسيا ركزت مجموعة قوية للغاية على اتجاه ليمان-كوبيانسك، بأكثر من 100 ألف فرد، وأكثر من 900 دبابة، وأكثر من 370 راجمة صواريخ.



وأوضح المسؤول الأوكراني أيضاً أن روسيا نشرت وحدات محمولة جواً، وهي أفضل وحدات المشاة الآلية هناك، إلى جانب دعم إضافي واحتياطي للجيش القتالي والقوات الإقليمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في محاولة لتحقيق بعض النجاح، بعد التقدم الأوكراني حول باخموت.