أوقاف الإسماعيلية تحتفل بالعام الهجرى الجديد بحضور المحافظ.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

اقامت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية احتفالية بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد وذلك بمسجد الدوحة بالطريق الدائري بالإسماعيلية.

حضر الاحتفالية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والنواب سامى سليم وعصام منسى وامال رزق الله ورضوى جعفر وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ.

وعلماء منطقة وعظ الإسماعيلية برئاسة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى والشيخ هانى عبدالعليم مدير عام التوجيه بمنطقة وعظ الإسماعيلية بالاضافة الى عدد من واعظات الإسماعيلية.

وبدأت مراسم الاحتفال بصلاة المغرب ثم بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ مصباح محمد شكرى ثم كلمة الاحتفال القاها الشيخ ايمن محمد عبدالعال ثم الابتهالات الدينية القاها الشيخ محمود عوض الله، ثم كلمة الترحيب لفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الذى رحب بجميع الحضور وتحدث عن الوحدة الوطنية والالفة والاخوة بين المسلمين والمسيحيين ثم كلمة عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبداية التقويم الهجري، والدروس المستفادة والعبر من هجرة الرسول، ومدى سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى نشر السلام والمحبة بين جميع الطوائف، ونبذ الفرقة واحترام الآخر وأهمية التآسى بالقدوة الحسنة للرسول الكريم والاقتداء بسنته فى جميع المعاملات.