أهالى الشرقية يشيعون جثامين 5 من أسرة واحدة ضحايا عقار حدائق القبة

شيع أهالي قرية الحجاجية التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، جثامنين 5 ابناء القرية، توفوا ضمن ضحايا عقار حدائق القبة بالقاهرة المنهار، هم أب وطفليه وشقيقته وابنتها، حيث كانوا من سكانها.

وهم "محمد عبده منصور" 37 عاما، إمام وخطيب مسجد وطفليهما 9 سنوات و5 سنوات وشقيقته وابنتها، بينما زوجة امام المسجد وهي تعمل ممرضة دفنت بمقابر عائلتها بالقاهرة.

وفي موكب جنائزي مهيب، خرجت جثامنين الخمسة ضحايا، من مسجد القرية، خلفهم جموع خفيره من الأهالي و عائلة الضحايا، ذلك لدفنهم في مقابر الاسرة، في مشهد أبكي قلوب أهالي المحافظة .

وكانت شهدت محافظة القاهرة، فجر امس الاثنين، حادث مأساوي، اثر انهيار العقار 6 - حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.وأسفر الحادث عن 9 حالات وفاة ومصاب .