آشتية: الأراضي الفلسطينية تشهد أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق وعلى كافة المستويات

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، الاثنين، إنه في ظل غياب الأفق السياسي، والحصار المالي والاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية، تشهد الأراضي الفلسطينية أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق وعلى كافة المستويات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه برام الله، مدير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وأضاف آشتية "الإجراءات الإسرائيلية التي نشهدها من اقتحامات للمناطق الفلسطينية وتسارع وتيرة الاستيطان، تشكل إعادة احتلال للضفة الغربية من مدن وقرى ومخيمات".

وطالب آشتية بريطانيا بالعمل، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس، ووقف الإجراءات الأحادية كافة.