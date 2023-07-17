5 أعراض لارتفاع ضغط الدم.. منها التعرق الليلي وصعوبة في النوم

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وقد لا تظهر أي أعراض لارتفاع ضغط الدم مما يجعله أكثر خطورة وإثارة للقلق، يمكن أن يكون ضيق التنفس بسبب مشاكل في الرئة أو القلب، ولكن يمكن تحديد سببها المحدد في بعض الأحيان، بحسب موقع "هيلث سايت".

تعرق القدمين والساقين

يمكن أن يكون تعرق القدمين والساقين من أعراض ارتفاع ضغط الدم والسكري، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يواجهون صعوبات في التعرق، إلا أن مرضى السكري قد يواجهون مشكلات أكثر خطورة، هناك نوعان من التعرق الذي قد يعاني منه الشخص المصاب بالسكري.

التعرق الليلي

يقتصر التعرق الليلي على مناطق الوجه والرقبة وينتج عن الطعام ويحدث بشكل رئيسي بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الليل.

صعوبة في النوم

يتوقف انقطاع النفس الانسدادي النومي بشكل متكرر ويبدأ في التنفس أثناء نومك، وبالمثل ، فإن ضغط الدم ومرض السكري متلازمان، لذلك ، يمكننا القول أن الراحة تتعلق بشكل غير مباشر بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

الصداع

العلاقة بين الصداع وارتفاع ضغط الدم مصدر قلق للناس، ومع ذلك، فقد اشتكى بعض الأشخاص من الصداع بينما تظهر عليهم أعراض ارتفاع ضغط الدم الأخرى، وبالتالي، يجب على الشخص الذي يعاني من الصداع فحص ضغط الدم.

التعب

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكري إلى الحرمان من تحويل الجلوكوز في الدم إلى طاقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يرتبط ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر بالإرهاق والضعف.