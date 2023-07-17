وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الإدارات ورؤساء لجان سير امتحان الشهادة الإعدادية

الغربية عادل ضرة

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومحمد وجدي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومحمد داود، رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ومحمد فتوح، مدير إدارة أمن المديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 / 2023، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري، وتنتهي السبت الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما أكد "حسن" على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

كما أوصى وكيل الوزارة، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، متمنياً للجميع التوفيق.