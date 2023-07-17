اليوم السابع
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"تعليم كفر الشيخ" يحصل على 3 مراكز في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:37 م
"تعليم كفر الشيخ" يحصل على 3 مراكز في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية وكيل التعليم مع الطلاب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصد تعليم  كفر الشيخ على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في العروض الرياضية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، فقد حصلت المدرسة الثانوية التجارية بسيدي سالم على المركز الأول، وحصلت مدرسة بلنكومة التابعة لإدارة قلي التعليمية على المركز الثالث، وحصلت مدرسة سيدي سالم الاعدادية للبنات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.
 
وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالطلاب المشاركين في العروض الرياضية، كما أشاد بمشرفيهم،  موجها الشكر لمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية،  وسلوى السبكي، موجه أول مركزي.
 
تنوع العروض للطالبات بكفر الشيخ_1
تنوع العروض للطالبات بكفر الشيخ_1

وكيل التعليم مع الطلاب
وكيل التعليم مع الطلاب

تنوع العروض الرياضية بكفر الشيخ
تنوع العروض الرياضية بكفر الشيخ

العروض الرياضية للطلاب بكفر الشيخ
العروض الرياضية للطلاب بكفر الشيخ

جانب من العروض
جانب من العروض

تنوع العروض الرياضية
تنوع العروض الرياضية

عروض لطالبتات سيدي سالم
عروض لطالبتات سيدي سالم

عروض للطالبات
عروض للطالبات

جانب من المشرفين
جانب من المشرفين

عروض مدارس كفر الشيخ
عروض مدارس كفر الشيخ

 


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