"تعليم كفر الشيخ" يحصل على 3 مراكز في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصد تعليم كفر الشيخ على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في العروض الرياضية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، فقد حصلت المدرسة الثانوية التجارية بسيدي سالم على المركز الأول، وحصلت مدرسة بلنكومة التابعة لإدارة قلي التعليمية على المركز الثالث، وحصلت مدرسة سيدي سالم الاعدادية للبنات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالطلاب المشاركين في العروض الرياضية، كما أشاد بمشرفيهم، موجها الشكر لمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وسلوى السبكي، موجه أول مركزي.