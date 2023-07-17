وصول مساعدى وزير العدل إلى الإسكندرية لافتتاح مكتب توثيق السيارات.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وصل منذ قليل، إلى مجمع محاكم محافظة الإسكندرية ، المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم لافتتاح فرعين جديدين للتوثيق بالمحافظة.

‏استقبل الحضور بمجمع محاكم الإسكندرية، المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار فاروق حميده نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

ومن المقرر، أن يفتتح مكتب توثيق السيارات بالشهر العقاري قاعة رقم 2 بالدور الاول داخل مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية، وبعد ذلك افتتاح فرع توثيق مول العروبة الكائن بنهاية محور التعمير ٠خلف سيدي كرير، التابع لمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.