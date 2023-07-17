اليوم السابع
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وصول مساعدى وزير العدل إلى الإسكندرية لافتتاح مكتب توثيق السيارات.. صور

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:56 ص
وصول مساعدى وزير العدل إلى الإسكندرية لافتتاح مكتب توثيق السيارات.. صور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل يصل مجمع محاكم الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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وصل منذ قليل، إلى مجمع محاكم محافظة الإسكندرية، المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم لافتتاح فرعين جديدين للتوثيق بالمحافظة.
 
‏استقبل الحضور بمجمع محاكم الإسكندرية، المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار فاروق حميده نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية.
 
ومن المقرر، أن يفتتح مكتب توثيق السيارات بالشهر العقاري قاعة رقم 2 بالدور الاول داخل مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية، وبعد ذلك افتتاح فرع توثيق مول العروبة الكائن بنهاية محور التعمير ٠خلف سيدي كرير، التابع لمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية. 
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.
 
 
المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل يصل مجمع محاكم الاسكندرية
المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل يصل مجمع محاكم الاسكندرية

مساعدي وزير العدل لدي وصولهم مجمع محاكم الاسكندرية
مساعدي وزير العدل لدي وصولهم مجمع محاكم الاسكندرية

وصل مساعد وزير العدل مجمع محاكم الاسكندرية
وصل مساعد وزير العدل مجمع محاكم الاسكندرية

وصول مساعدي وزير العدل مجمع محاكم الاسكندرية
وصول مساعدي وزير العدل مجمع محاكم الاسكندرية

 


أخبار الإسكندرية

الشهر العقاري

مكتب توثيق السيارات

وزارة العدل

اخبار اليوم



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