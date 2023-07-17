افتتاح فرع توثيق السيارات بالشهر العقارى فى المنشية بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يفتتح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، فرعين جديدين للتوثيق بمحافظة الإسكندرية.

يتم افتتاح فرع توثيق السيارات بالشهر العقاري قاعة رقم 2 بالدور الأول داخل مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية، وبعد ذلك افتتاح فرع توثيق مول العروبة الكائن بنهاية محور التعمير خلف سيدي كرير، التابع لمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وسوف يتم افتتاح فرع توثيق السيارات بالشهر العقاري فرع المنشية الساعة 10 صباحا، وهو الفرع الكائن بمبني مجمع محاكم الإسكندرية المنشية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.