وزير الصحة يزف بشرى لأهالى نجع حمادى ويعلن موعد انتهاء أعمال المستشفى المركزى

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، الأعمال النهائية لمستشفي نجع حمادي المركزي والتي من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري، رافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بنجع حمادي وقنا.

واطلع عبد الغفار علي تجهيزات المستشفي والأعمال التي تجري بها في الوقت الحالي، مؤكدا أنها إضافة جديدة للمنظومة الصحية في قنا وسيتم الإنتهاء منها قبل انتهاء العام الحالي.

وكان قد تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أعمال مبادرة 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.

وتابع عبد الغفار، أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، بالإضافة إلي سؤاله عن توافر الأدوية وتقديمها للمواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان قد وصل الدكتور خالد عبدالغفار، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، منها مستشفي نجع حمادي المركزي ومستشفي دشنا المركزي وتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا.