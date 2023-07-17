وزير الصحة يتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بقرية بركة.. صور

قنا ــ صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أعمال مبادرة 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، رافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



وتابع عبد الغفار، أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، بالإضافة إلي سؤاله عن توافر الأدوية وتقديمها للمواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان قد وصل الدكتور خالد عبدالغفار، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، منها مستشفي نجع حمادي المركزي ومستشفي دشنا المركزي وتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا.



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