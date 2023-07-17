اليوم السابع
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وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف دشنا ضمن حياة كريمة بدشنا.. صور

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:21 م
وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف دشنا ضمن حياة كريمة بدشنا.. صور وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف دشنا ضمن حياة كريمة
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، نقطة إسعاف دشنا التي تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة، رافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.
 
واطلع عبد الغفار علي تجهيزات نقطة الإسعاف وسيارات الإسعاف المتواجدة بالنقطة والتي وفرتها حياة كريمة، كما التقط صورا تذكارية مع الأطقم الطبية.
 
وكان قد تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أعمال مبادرة 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.
 
وتابع عبد الغفار، أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، بالإضافة إلي سؤاله عن توافر الأدوية وتقديمها للمواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة.
 
ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، منها مستشفي نجع حمادي المركزي ومستشفي دشنا المركزي وتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا.
 
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(1)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(1)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(2)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(2)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(3)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(3)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(4)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(4)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(5)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(5)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(6)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(6)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(7)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(7)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(8)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(8)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(9)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(9)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(10)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(10)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(11)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(11)

وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(12)
وزير-الصحة-يتفقد-نقطة-إسعاف-دشنا-ضمن-حياة-كريمة-بدشنا-(12)

 


مستشفي نجع حمادي

وزير الصحة

الصحة

محافظة قنا



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