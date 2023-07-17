وزير الصحة يتفقد مستشفى دشنا المركزى ويوجه بانتهاء الأعمال نهاية العام الجارى.. صور

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، أعمال مستشفى دشنا المركزي شمال قنا، على مساحة أكثر من 2000 متر وتكلفة 214 مليون جنيه.

وتابع وزير الصحة، الأعمال داخل المستشفي ونسب التنفيذ من الشركة المسئولة عن تنفيذ الأعمال، موجها القائمين على المستشفي بالانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجاري، كما استمع الوزير إلي عدد من المواطنين ومطالبهم.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نقطة إسعاف دشنا التي تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة، رافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

واطلع عبد الغفار علي تجهيزات نقطة الإسعاف وسيارات الإسعاف المتواجدة بالنقطة والتي وفرتها حياة كريمة، كما التقط صورا تذكارية مع الأطقم الطبية.

وتابع عبد الغفار، أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، بالإضافة إلي سؤاله عن توافر الأدوية وتقديمها للمواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة.

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، منها مستشفي نجع حمادي المركزي ومستشفي دشنا المركزي وتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا.