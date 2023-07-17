وزير الصحة ومحافظ قنا يتفقدان مشروع الامتداد الجديد لمركز الأورام 

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مشروع الامتداد الجديد لمركز أورام قنا، رافقهما الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة.

تجول وزير الصحة ومحافظ قنا، داخل أقسام مركز الأورام الجديد، والذي أقيم علي مساحة إجمالية 3000 متر مربع، بتكلفة مالية للأعمال الإنشائية حوالي 86 مليون جنيه، وسوف يضم (أجهزة العلاج الإشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الأشعة المقطعية البوزيتروني - مكاتب إدارية - قاعة اجتماعات - مخازن).

وأوضح عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان وفرت الاعتمادات المالية الخاصة بتجهيزات مشروع الامتداد الجديد بمركز أورام قنا، والتي تشمل الأجهزة والآثاث والمستلزمات الطبية المختلفة، وأشاد وزير الصحة بمستوي التشطيبات والتجهيزات بمشروع الامتداد، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام، والتوسع فيها وتوفيرها في جميع محافظات الجمهورية، سعيا لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.

وأكد محافظ قنا، أن مركز الأورام الحالي يقدم خدمات طبية متميزة للمرضي المسجلين به وكذلك المترددين، وهو ما ساهم في زيادة اقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمه المقدمة وتحقيق الرعاية الكامله لهم، مشيرا إلي أن مشروع الامتداد الجديد لمركز الاورام سوف يمثل إضافة لمنظومة علاج الاورام بقنا، من خلال توفير المزيد من الأجهزة التي لم تكن موجودة سابقا، مما يساهم توفير كافة احتياجات مرضى الأورام بقنا وتخفيف أعباء الإنتقال الى محافظات اخرى للعلاج.