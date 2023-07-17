وزير الصحة ومحافظ قنا يطمئنان على مستوى الخدمات الطبية بمستشفى قنا العام.. صور

تابعا وزير الصحة ومحافظ قنا، سير العمل بعدد من أقسام المستشفى، شملت "العناية المركزة، وعناية القلب، وحدة المناظير، العظام، العمليات، الجراحة، الحروق"، واطمئن الوزير والمحافظ على توافر المستلزمات والأدوية التى يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى، واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور محمد الديب مدير المستشفى حول آليات ونظم العمل داخل المستشفى وأكد وزير الصحة حرصه على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.
كما اطمأن عبدالغفار والداودى، من المرضى على الخدمات المقدمة لهم، واستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم وكلفا الجهات المعنية بتلبيتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط انتظام فرق الأطباء والتمريض.
وأكد محافظ قنا، أن توفير الخدمات الطبية للمواطنين يأتى على رأس أولويات الجهاز التنفيذى للمحافظة من خلال عمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من استمرارها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم هذا بالإضافة الى تنظيم قوافل طبية اسبوعيا بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.
جانب من زيارة وزير الصحة ومحافظ قنا للمستشفى (1)
جانب من زيارة وزير الصحة ومحافظ قنا للمستشفى (2)
جانب من زيارة وزير الصحة ومحافظ قنا للمستشفى (3)
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