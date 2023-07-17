وزير الصحة ومحافظ قنا يطمئنان على مستوى الخدمات الطبية بمستشفى قنا العام.. صور

قنا صابر سعيد

. زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مستشفى قنا العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، رافقهما الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا

تابعا وزير الصحة ومحافظ قنا، سير العمل بعدد من أقسام المستشفى، شملت "العناية المركزة، وعناية القلب، وحدة المناظير، العظام، العمليات، الجراحة، الحروق"، واطمئن الوزير والمحافظ على توافر المستلزمات والأدوية التى يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى، واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور محمد الديب مدير المستشفى حول آليات ونظم العمل داخل المستشفى وأكد وزير الصحة حرصه على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.

كما اطمأن عبدالغفار والداودى، من المرضى على الخدمات المقدمة لهم، واستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم وكلفا الجهات المعنية بتلبيتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط انتظام فرق الأطباء والتمريض.

وأكد محافظ قنا، أن توفير الخدمات الطبية للمواطنين يأتى على رأس أولويات الجهاز التنفيذى للمحافظة من خلال عمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من استمرارها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم هذا بالإضافة الى تنظيم قوافل طبية اسبوعيا بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.