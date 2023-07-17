اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 06:27 م
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وزير التجارة يعتمد أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية الفائزين في دورة 2023

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:40 م
وزير التجارة يعتمد أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية الفائزين في دورة 2023 المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة
الإسماعيلية _ السيد فلاح

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اعتمد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية الفائزين في إنتخابات دورة 2023.
 
وأعلن رسميا فوز كلا من جلال محمد طاهر وشهرته جلال أبو الطاهر، أحمد سامي محمد وشهرته أحمد سامي سليم، وائل كمال عبد العزيز وشهرته وائل أديداس، صابر احمد همام وشهرته صابر همام ، سعيد محمد وشهرته سعيد شعيب ، علي محمد علي وشهرته علي العدوي، حاتم ابراهيم سيد شهرته حاتم العدوي بإنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية في دورتها 2023.
 
وشهدت انتخابات الغرفة التجارية منافسة قوية بين 16 مرشحا.
 
وبلغ عدد التجار ممن لهم حق التصويت 7615، و730 شركة بإجمالي 8345 صوتا.
 
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد انتهت من فرز الأصوات في الساعات الأولى من صباح الأحد، لتعلن النتيجة النهائية بفوز أعضاء قائمة المستقبل كاملة.
 

الغرفه التجاريه

الغرفه التجاريه بالإسماعيلية

وزير التجاره



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