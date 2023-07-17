ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36102 طن تشمل : 5535 طن جبس معبأ و3050 طن رمل و9501 طن يوريا و1064 طن حديد تسليح و4096 طن أسمنت معبأ و12856 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42996 طن تشمل : 745 طن خشب زان و600 طن بازلاء و7197 طن ابلاكاش و800 طن صودا معبأ و12000 طن ذرة و290 طن كسب عباد شمس و2035 طن خردة و2529 طن أرز معبأ و4800 طن فول و2000 طن عدس و10000 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 994 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 530 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2442 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172322 طنًا؛ بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 206878 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2314 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 2 وحدة نهرية (بارجات) بعد أن قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالى (613 طنا) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى (635 طنا) من القمح متجهه إلى صوامع المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5298 شاحنة.