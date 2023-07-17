اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. تعلن بداية أغسطس المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:04 م
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. تعلن بداية أغسطس المقبل اختبارات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد نتيجه الثانويه العامه 2023، ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من المقرر أن تعلن نتيجه الثانويه العامه 2023 بداية أغسطس المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

 

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

 

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.

 

سجل من هنا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

 

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

 

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس. 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



الموضوعات المتعلقة

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:19 ص

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

الأحد، 16 يوليو 2023 10:55 ص

نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصادر: المجاميع متزنة وتعبر عن مستويات الطلاب

الخميس، 13 يوليو 2023 07:12 م

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أوائل أغسطس.. سجل الآن

الخميس، 13 يوليو 2023 04:08 م

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو

الخميس، 13 يوليو 2023 12:21 م

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

الخميس، 13 يوليو 2023 06:32 ص

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:29 م

إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية الشهر الحالى.. فيديو

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة