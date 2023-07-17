مصرع مدرس فى اصطدام موتوسيكل بعربة كارو في الدقهلية

لقى مدرس مصرعه، على إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل يستقله، وعربة كارو تجرها دابة بطريق ميت طريف-المحمودية بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية ، فيما جرى نقل سائق العربة الى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء مدير امن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ميت طريف - المحمودية أمام قرية الجباني دائرة المركز .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من : دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة "عاطف ا"، 59 عامًا، مدرس، مقيم قرية ميت طريف ومُصاباً باشتباه نزيف بالمخ وجرح تهتكى أسفل الذقن وجرى نقله الى مستشفى دكرنس العام، وتوفى عقب وصوله ، وعربة كارو تجرها دابة "استقلال "محمد ج 60 عامًا،عامل، ومقيم بذات القرية .

وتبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالعربة الكارو من الخلف وانقلابه على جانب الطريق.

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة دكرنس واخطار الميابة العامة لمباشرة التحقيقات.