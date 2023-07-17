مصرع طفل سقط من عربة متوقفة أمام منزله فى الدقهلية

لقى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه، وذلك بعد سقوطة من أعلى سيارة نقل خلال لهوه عليها أثناء توقفها أمام منزله وارتطام رأسه بالرصيف، مما تسبب في إصابته بنزيف حاد بالمخ تسبب في وفاته، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول الطفل "محمد .أ.ح.ا"، عمر 4 سنوات ومقيم طرف أسرته ببندر المطرية "جثة هامدة"، إدعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والديه 39 عامًا سائق، و" فاطمة .ا.م.أ"، 26 عامًا، ربة منزل ، ويقيمان بذات العنوان قررا حال لهو نجلهما أعلى سيارة ربع نقل خاصتهما متوقفه أمام المنزل سكنهما اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطمت رأسه بالرصيف ، مما أدى إلى وفاته في حينه ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المطرية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.