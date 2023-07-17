تحصين 21643 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 م، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

وأوضح "مختار" أن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن منذ بدء أعمال الحملة في 15 يوليو الجاري يصل إلى 21643 رأس ماشية على مستوى المحافظة، وقال إن الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها.

هذا وقد أكد "مختار" على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار لأهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع، وأن مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس والماعز، وأضاف أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة.